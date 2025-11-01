  1. Ekonomim
Güzelbahçe ilçe başkanı, evinin duvarını Erdoğan posterleriyle süsledi

İzmir'de AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Halil Durankuş, evinin çevresini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişleriyle süsledi.

Takip Et

Durankuş, Cumhurbaşkanına duyduğu sevgiyi ifade ederek, uygulamanın partiye olan bağlılığının bir simgesi olduğunu söyledi.

AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanlığı görevine seçilen Halil Durankuş, partiye olan bağlılığını günlük yaşamına da yansıttı. Durankuş, evinin çevresini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişleriyle donattı. Afişler güneşten solmaması için her 15-20 günde bir düzenli olarak değiştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini dile getiren Durankuş, AK Parti için elinden gelen çabayı gösterdiğini belirtti. Durankuş, ilçede AK Parti'nin değerlerini yansıtmak ve halkla bütünleşmek amacıyla bu adımı attığını ifade etti.

