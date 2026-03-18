  3. Güzergahı karıştıran İETT otobüsü şoförü alkollü çıktı
Güzergahı karıştıran İETT otobüsü şoförü alkollü çıktı

Esenler-Avcılar seferini yaparken durak ve güzergahı karıştıran İETT Halk otobüsü şoförünü yolcular şikayet etti. Polis ekiplerinin denetiminde şoför 1.5 promil alkollü çıkınca gözaltına alındı.

Güzergahı karıştıran İETT otobüsü şoförü alkollü çıktı
Olay, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı-Avcılar seferini yapan halk otobüsü şoförünün durakları karıştırması ve güzergah dışına çıkması yolcuların dikkatini çekti.

Yolculuk sırasında direksiyonu kullanırken hataları da görülen şoförden şüphelenen yolcular aracın son durağa gelmesinin ardından İETT Hareket Amirliği’ne giderek durumu anlattı. Hareket amirliğindeki görevliler ve diğer şoförler halk otobüsünün alkollü olarak araç kullandığını anlayınca Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği’ne bilgi verdi.

Sevk edilen ekip, halk otobüsü şoförü F.G.’nin 1.5 promil alkollü olduğunu belirledi. Gözaltına alınarak ekip aracı ile Avcılar Polis Merkezi’ne götürülen F.G.’ye 25 bin lira ceza yazıldı. Halk otobüsü yediemin otoparkına çekildi.

