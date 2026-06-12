Hababam Sınıfı'nın çekildiği bina TBB'nin merkezi oluyor

Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği Adile Sultan Kasrı, Türkiye Bankalar Birliği merkezi oluyor.

Habertürk'ün haberine göre, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye Bankalar Birliği’nin Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği binasını satın aldığını, binayı tadilat yaptıktan sonra TBB merkezi olarak kullanacaklarını söyledi.

Binanın tarihçesi

Türk sinemasının efsane yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı filmlerinin çekildiği bina, İstanbul’un Üsküdar İlçesindeki tarihi Adile Sultan Kasrı. Filmde “Özel Çamlıca Lisesi” olarak görülen yapı, aslında Osmanlı döneminden kalma önemli bir tarihi eserdir.

Kasır, 1853 yılında Sultan Abdülaziz tarafından kız kardeşi Adile Sultan’a hediye edilmek üzere yaptırıldı.

Validebağ Korusu içerisinde yer alan yapı, Osmanlı saray mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Yapının mimarisinde dönemin ünlü Balyan ailesinin imzası bulunuyor.

Adile Sultan, burada uzun yıllar yaşadı ve dönemin edebiyatçıları ile devlet adamlarını ağırladı. Kasır, İstanbul’un en gözde sayfiye yapılarından biri haline geldi.

Adile Sultan’ın vefatının ardından kasır farklı amaçlarla kullanıldı. 1916 yılında eğitim hizmetlerine tahsis edilen yapı, uzun yıllar yatılı okul ve öğretmen yetiştirme faaliyetlerine ev sahipliği yaptı.

Cumhuriyet döneminde de eğitim amaçlı kullanımını sürdüren bina, zamanla öğretmenevi olarak hizmet vermeye başladı.