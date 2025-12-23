Habertürk-Show TV'den açıklama: Spekülasyonlar 1310 basın emekçisini derinden üzmektedir

Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor’un içinde bulunduğu medya grubu, son günlerdeki operasyonlar nedeniyle internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Açıklamada “Son günlerde sosyal medya mecralarında kurumumuzla ilgili yapılan spekülasyonlara ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle Türk adaletine güvenimizi vurgulayarak yürütülen soruşturmalar neticesinde adaletin tecelli edeceğine inanıyor ve bu süreci saygıyla takip ediyoruz” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Yapılan bu spekülasyonlar muhabir, yönetmen, sunucu, editör ve benzeri görevlerle medya gurubumuzda çalışan 1310 basın emekçisini ve ailelerini derinden üzmektedir. Unutulmamalıdır ki; sadece habercilik gayesiyle çalışan basın emekçilerimizin bu faaliyeti aynı zamanda bir kamu hizmetidir. Bu çerçevede kamu görevi yapan değerli arkadaşlarımızın hem mesleki kariyerlerine, hem aile ve sosyal çevrelerine ve aynı zamanda emeklerine saygı gösterilmesi konusunda hassasiyetimizi önemle hatırlatırız.”