Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 'uyuşturucu' soruşturmasında gözaltındaki diğer isimler de belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak", "Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak " iddialarıyla 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen Mehmet Akif Ersoy, gözaltına alındıktan bir süre sonra kanalın kayyumu TMSF tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Gözaltındaki diğer isimler de belli oldu

Ersoy'un yanı sıra Elif Kılıç, Ufuk Tetik, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan, Mustafa Manaz, Dilara Yıldız ve Buse Öztay da gözaltına alındı.

Geçmişte TRT’nin Mısır Temsilciliği ve İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Ersoy, 2014 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak çalışmıştı.

Başsavcılık'tan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmiştir , talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, gözaltına alma işlemleri diğer şüpheliler yönünden devam etmektedir"

TMSF, Ersoy’u görevinden uzaklaştırdı

Habertürk tarafından Ersoy'un görev durumu hakkında açıklama yapıldı. Ersoy'un TMSF tarafından görevinden uzaklaştırıldığını açıklandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Habertürk'e Can Holding soruşturması nedeniyle kayyum atanmıştı

Mehmet Akif Ersoy'un Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptığı Habertürk'e, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştı.

Haber spikerleri de jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınmıştı

İstanbul’da yine jandarma ekipleri tarafından 6 Aralık'ta da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Show TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu ve eski Habertürk spikeri Meltem Acet, jandarmanın düzenlediği operasyonda "uyuşturucu madde kullanma" iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarmada ifadeleri alınan spikerler, sağlık kontrolünden geçirildi. Adli Tıp Kurumu'na götürülerek saç ve kan örnekleri alındı. Adliyeye götürülerek savcıya da ifade veren spikerler, serbest bırakıldı.