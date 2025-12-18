Habertürk'ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş ifadeye çağırıldı

  1. Ekonomim
Habertürk’ün eski Ana Haber sunucusu ve eski Genel Müdürü Veyis Ateş İstabul Adalet Sarayı’na getirildi.

Haber Merkezi
Habertürk’ün eski Ana Haber sunucusu ve eski Genel Müdürü Veyis Ateş İstabul Adalet Sarayı’na getirildi.

Sözcü'den Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre Ateş’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Mehmet Akif Ersoy soruşturması kapsamında ifadesi alınacak.

Ateş 5 Ekim 2014 tarihinde Habertürk TV Ankara temsilciliği görevine getirilmişti. Daha sonra genel yayın yönetmenliği görevini sürdürdü.

Haziran 2021'de de Habertürk TV'deki görevinden istifa etti.

