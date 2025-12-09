  1. Ekonomim
  3. Hablemitoğlu suikastı savcısı Zafer Ergün görevinden istifa etti
HSK'nın son kararnamesi ile Ankara'dan Aksaray'a tayin edilen savcı Zafer Ergün'ün mesleğinden istifa ettiği öğrenildi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davasının iddianamesini hazırlayan ve HSK'nın son kararnamesi ile Ankara'dan Aksaray'a tayin edilen savcı Zafer Ergün mesleğinden istifa etti.

Ergün'ün istifa kararını HSK kararnamesinden önce aldığı öğrenildi. Ergün, istifasını Ankara Başsavcılığı'nın Whatsapp grubunda duyurdu.

T24'te yer alan habere göre, babasının sağlık sorunları ile ilgilenebilmek için istifa ettiği belirtilen Ergün, istifasını Ankara Başsavcılığı'nın Whatsapp grubunda veda mesajı ile duyurdu. 

"Görevimden kendi isteğimle ayrıldım"

Ergün, mesajında, "Yaklaşık 18 yıldan bu yana icra ettiğim Cumhuriyet Savcılığı görevinden bugün itibari ile kendi isteğimle ayrılmış bulunmaktayım. Görev süremin neredeyse yarısını geçirdiğim Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde çalışmanın büyük onurunu yaşadım. Çok değerli meslek büyüklerime ve birlikte görev yaptığım meslektaşlarıma en derin saygılarımı sunuyorum. İcra edeceğiniz her görevde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

