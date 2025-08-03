  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Habur Sınır Kapısı'nda gümrük personeline saldırı girişimi
Takip Et

Habur Sınır Kapısı'nda gümrük personeline saldırı girişimi

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Habur Sınır Kapısı’nda bir şahıs, 2 kadın gümrük muhafaza memuruna görevlerini ifa ettikleri sırada önce hakaret etti ardından saldırı girişiminde bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Habur Sınır Kapısı'nda gümrük personeline saldırı girişimi
Takip Et

Habur Sınır Kapısı’nda 2 Ağustos Cumartesi günü meydana gelen olayda, "karınca" olarak tabir edilen ve gümrük sahasında izinsiz iş takibi yaparak menfaat temin etmeye çalışan bir kişi, sahaya yetkisiz şekilde girmeye çalıştı.

Önce hakaret etti, ardından ise saldırı girişiminde bulundu

Gümrük sahasına girmesine engel olmak isteyen iki kadın muhafaza memuruna, şahıs önce hakaret etti, ardından ise saldırı girişiminde bulundu.
Olayın ardından saldırgan, Habur Kaçakçılık ve İstihbarat Şube ile gümrük personeli tarafından yakalanarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’na teslim edildi. Şahsın savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle son bir haftada 264 kişi öldüPortekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle son bir haftada 264 kişi öldüDünya

 

Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiŞırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiEkonomi

 

Gündem
Avukatından dikkat çeken açıklama: Selahattin Demirtaş önümüzdeki ay tahliye edilebilir
Avukatından açıklama: Demirtaş önümüzdeki ay tahliye edilebilir
Diyarbakır'da mezar kazarken bulunan mozaikte içinde haç motifi bulunan "Davud Yıldızı" sembolü tespit edildi
Diyarbakır'da mezar kazarken bulunan mozaikte haç motifi bulunan "Davud Yıldızı" sembolü çıktı
Su krizi kent geneline yayıldı: İzmir'de her gün 6 saat su kesintisi uygulanacak
İzmir'de her gün altı saat su kesintisi uygulanacak
İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulaması: 677 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da "Huzur İstanbul" uygulaması: 677 kişi gözaltına alındı
İzmir için acil su tasarrufu çağrısı: Barajların doluluk oranı yüzde 10'a kadar düştü
İzmir için acil su tasarrufu çağrısı: Barajların doluluk oranı yüzde 10'a kadar düştü
İstanbul-Ankara seferini yapan hızlı tren yağış nedeniyle 1 buçuk saat yolda kaldı
İstanbul-Ankara seferini yapan hızlı tren yağış nedeniyle 1 buçuk saat yolda kaldı