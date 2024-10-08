Hac kayıt yenileme başvuruları yeniden erişime açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2025 yılı hac kayıt yenileme işlemlerine açıklama yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, dün yeniden açılan hac kayıt güncelleme işlemleri, 11 Ekim Cuma gününe kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Çağrı merkezinden detaylı bilgi alınabiliyor

Detaylı bilgiye, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "08502601313" numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşılabilecek.