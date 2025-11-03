Hac kura çekiliş tarihleri 2026 | Diyanet hac kura çekilişi ne zaman? İşte hac kura takvimi

Kutsal toprakları ziyaret ederek farz ibadetini yerine getirme heyecanı yaşayan hacı adayları için beklenen gün nihayet yaklaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, merakla beklenen Hac kura çekiliş tarihini resmen duyurdu! Peki 2026 Hac kuraları tam olarak ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Edindiğimiz bilgilere göre, Hac kura çekilişi bu yıl 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek ve canlı olarak Diyanet TV YouTube ekranlarından yayınlanacak. İşte kura çekilişi sonuçlarına ve sürece dair tüm ayrıntılar...

Hac kura çekiliş tarihi 2026

2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da çekilecek.

5 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla noter ve basın huzurunda dijital ortamda yapılacak. Vatandaşlar kura çekimini canlı olarak takip edebilecek.

Diyanet hac kura çekilişi ne zaman?

2026 Hac kura çekilişinin ardından aynı gün saat 21:00-22:00'de e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

2026 hac kura takvimi

1 milyon 615 bin 44’ü kaydını güncelleyen, 184 bin 791’i hacca gitmek amacıyla ilk defa hac için ön kayıt yaptıran olmak üzere, 1 milyon 799 bin 835 vatandaşımız 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazandı.