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Hac ön kayıtları yarın başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yarın başlıyor.

Haber Merkezi
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Hac ön kayıtları yarın başlıyor
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkanlığın 2025 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıtlarla ilgili bilgi verdi.

Erbaş, "Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos – 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecekler" dedi.

Detaylı bilgiye ulaşmak için hac.gov.tr adresi ziyaret edilebilecek.

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