Hadi Özışık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Kılıç’ın, PKK’nın kurucularından Akif Kılıç’ın kardeşi olduğunu öne süren; ancak daha sonra bu bilginin doğru olmadığını belirterek özür dileyen Hadi Özışık hakkında dava açılmıştı.

Özışık'ın "iftira, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, halkı kin ve düşmanlığa sevk" suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşması İstanbul Anadolu 86. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yapıldı.

Avukatından “yanlış bilgi” savunması

CHP İstanbul Hukuk Komisyonu'nun da takip ettiği duruşmaya Özışık katılmadı. Avukatı, müvekkilinin Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmesi olduğu için duruşmaya katılamadığını belirterek, gelecek duruşmada kendisinin hazır olacağını söyledi.

Ayrıca "Müvekkil bir gazetecidir, haber kaynakları vardır, bazen bu kaynaklardan kendisine yanlış bilgi gelebilir, somut dosyada da bu yanlış bilgi uyarınca bir yayın açmış katılan kendisine ulaştıktan sonra da bir tekzip videosu yayınlamıştır. Tekzip videosunu da pek çok kişi izlemiştir, bu durum müvekkilin suç işleme kastının bulunmadığını ve hakkında ek savunma verilmesini gerektirir bir durum olmadığını göstermektedir" dedi.