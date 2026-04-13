Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Ogün Alibaş ve Sinem Ünsal'ın test sonuçları çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimlerden Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Ogün Alibaş ve Sinem Ünsal'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki test sonuçları belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı.
4 isimden üçünün testi pozitif
Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Ogün Alibaş'ın test sonuçları pozitif çıktı. Adli Tıp Kurumu raporunda, üç ismin saç örneklerinde kokain ve metabolitlerine rastlandı.
Sinem Ünsal'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki test sonucu ise negatif çıktı.