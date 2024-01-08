Hafta boyunca etkili olacak! AKOM'dan İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi Sibirya kökenli soğuk havanın etkisi altına giriyor. Soğuk hava dalgası beraberinde kar yağışını da getirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM), megakent için ikinci uyarı geldi.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların bu akşam saatlerinden itibaren 8-10°C birden düşmesi bekleniyor. İstanbul’da kış değerlerine gerilecek sıcaklıklarla birlikte sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Hafta boyunca etkili olacak! İstanbul'a kar yağışı uyarısı

Hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 16 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2-5 °C altında, 17-25 Ocak tarihleri arasında ise normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

AKOM açıklamasının devamında alınan önemlere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"İBB kışa hazırlık çalışmalarını da tamamladı. Kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personel ve 3 binden fazla araç iş makinesiyle görev yapacak. İBB’ye ait depolarda kışın buzlanmaya karşı kullanmak için 275 bin ton tuz hazır bulunuyor. İBB, ilçe belediyelerine ise toplamda 60 bin ton tuz vermeyi planlıyor. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İBB’nin 4 bin 23 kilometrelik sorumlu yol ağında 637 müdahale noktasında hazır bekleyecek. Metrobüs güzergahında 44 araç ve iş makinesi görev alacak. Ana arter ve çevre yollarda 44 çekici bulunacak. Sıkıntı yaşanan yollara ve trafik kazalarına hızlı müdahaleye yönelik 31 kritik noktada bariyer açmayı planlayan İBB, aynı zamanda muhtarların kontrolüne verdiği 170 kürüme aparatlı traktör ile köy yollarının açık tutulmasını sağlayacak."