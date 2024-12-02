Haftanın ilk iş gününde trafik kilit! Yağış nedeniyle yoğunluk oluştu
İstanbul’da haftanın ilk iş günü sağanak yağışla başladı. Yağış nedeniyle birçok ana yol ve arterde trafik sıkışıklığı meydana geldi. Trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda yüzde 71’e, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 90’a kadar çıktı.
İstanbul'da haftanın ilk mesai günü sabah saatlerinde işlerine veya okullarına gitmek isteyenler, yollarda ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluşturdu. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Pendik ile Kadıköy arasında Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözleniyor. Ankara istikametinde ise Göztepe ile Maltepe arasında bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerliyor.
Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun
TEM Otoyolu Edirne istikametinde Sancaktepe-Ataşehir, Ankara istikameti Ataşehir mevkisinde de trafik yavaş seyrediyor.
Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.
Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan'da trafikte yoğunluk meydana gelirken, Avcılar istikametinde bazı noktalar haricinde trafik akıcı seyrediyor.