HAK-İŞ 1 Mayıs’ı Kocaeli’de kutladı

Mehmet KAYA / KOCAELİ

Kocaeli SEKA Park alanında yapılan mitinge PGFTU (Filistin İşçi Sendikaları Federasyonu) Genel Başkan Yardımcısı Abdulhadi Darabutaha da katıldı.

Miting meydanına Filistin’e destek amacıyla “Soykırıma Hayır! Filistin’e destek, siyonizme lanet” pankartı asıldı. İzmir’de kurulu Lezita tavuk işletmesinde devam eden greve destek sloganları da atıldı.

Arslan, taleplerini sıraladı, belediyelerde mücadele işareti verdi

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan konuşmasında Taksim’de 1 Mayıs mitingine izin verilmeme tartışmalarına değinerek, “Alanların kutsallığı değil, terleyen alınların kutsallığını göstermek için buradayız. 12 eylül tuzağının kurulduğu, 1977 1 Mayıs’ında, istanbul Taksim meydanında yaşanan katliamın failleri bulunsun, bir daha faili meçhuller yaşanmasın diye buradayız” dedi.

Arslan, üyelerinin ve tüm emekçilerin hak ve çıkarları için mücadele ettiklerini belirterek, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, toplu pazarlık kapsamının genişletilmesi, sendikal hak ve özgürlüğün genişletilmesi, sendikal nedenlerle işten atılmanın durdurulmasını talep ettiklerini vurguladı.

Emekçilerin ağır vergi yükü bulunduğunu belirterek, vergide adalet istediklerini kaydeden HAK-İŞ Başkanı Arslan, vergi sisteminin aile yükümlülüklerini de dikkate alınarak oluşturulması, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik ve vergi denetiminde etkinlik talep ettiklerini vurguladı.

Hayat pahalılığına karşı emekçileri koruyacak politikaların hayata geçirilmesi gerekliliğini vurgulayan Arslan, “Enflasyon rakamlarının aşağı seviyelere inmesi, ..Ücretlilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı istiyoruz” diye konuştu.

Arslan, kayıt dışı çalışmanın önlenmesi, güvenceli, sağlıklı çalışma ortamı, kadın ve gençlerin istihdamının artırılması, annelik hakkının korunması, çocuk işçiliğiyle mücadele, engellilerin toplumsal yaşama katılımı, asgari ücret tespit komisyonunun yeniden yapılandırılmasını, taşeron işçilerin kadro sorunu, mevsimlik işçilerin çalışma süresi, belediye ve özel idarenin kamu çerçeve sözleşmeye alınması, ev ve bakım işçilerinin iş kanunu kapsamına alınması taleplerini vurguladı.

Belediyelerde mücadele işareti

Mahmut Arslan konuşmasının bir bölümünü yerel seçim sonrası belediyelerdeki çalışma ilişkilerine ayırarak, “Seçimlerin hayırlı olmasını diliyoruz. Hak-iş her zaman milli iradeden yana olmuştur. Seçimlerin ardından kimi belediyelerde üyemiz çalışanlara yönelik çeşitli baskılar, sürgünler ve işten çıkarmaların olduğunu biliyoruz. Buradan, Kocaeli SEKA Park meydanından, Anayasa’nın 51. Maddesi gayet açık bir şekilde açıklanan sendika özgürlüğünü hiçe sayanlara sesleniyoruz. Hani söz vermiştiniz. Hiç kimsenin işiyle, aşıyla oynamayacaktınız. Herkesin başkanı olacaktınız. Verdiğiniz sözü tutun. Kocaeli 1 Mayıs meydanından, baskı gören, üyelerimize sesleniyorum. Umutsuz olmayın, mahzun olmayın, HAK-İŞ yüzbinlerce üyesiyle sizlerle beraberdir. HAK-İŞ’e güvenmeye devam edin” şeklinde konuştu.

Miting, 1 Mayıs bildirisinin okunmasıyla tamamlandı.