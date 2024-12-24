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HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan İş Sağlığı ve Güvenliği talebi: Daha fazla önlem alınmalı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlamaya ilişkin, “İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz” dedi.

Haber Merkezi
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HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan İş Sağlığı ve Güvenliği talebi: Daha fazla önlem alınmalı
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikanın kapsül bölümünde meydana gelen patlamanın ardından yazılı açıklama yaptı. Arslan, Balıkesir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dilediği açıklamasında, HAK-İŞ olarak, çalışma hayatında ölümlü iş kazalarının engellenmesi adına iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin artırılmasına vurgu yaptı.

Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması noktasında bizlere görev düşmektedir. Bizlerin işçi ve işverenler olarak hukuka ve yasaya uygunluk yönünden daha bilinçli olmamız, haklarımızı ve ödevlerimizi iyi bilmemiz gerekmektedir. Patlayıcı fabrikasında gerçekleşen ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama bir kazadan çok daha fazlasını ifade etmektedir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının araştırılması ve yapılan tüm incelemelerin sonucuna göre ihmali olan kim varsa gerekenin yapılmasını istiyoruz.”

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