HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Okullara yönelik gerçekleştirilen bombardımanları lanetliyoruz

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gazze başta olmak üzere İran ve Lübnan'da sivilleri hedef alan İsrail saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Arslan açıklamasında, "Siyonist İsrail ve emperyalist ABD'nin İran ve Lübnan'da sivilleri hedef alan saldırılarını ve özellikle okullara yönelik gerçekleştirilen bombardımanları en güçlü şekilde kınıyoruz. Çocukların, kadınların ve masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan bu saldırılar, uluslararası hukukun, insan haklarının ve insanlığın ortak vicdanının açık ihlalidir. Savaşın en ağır yükünü her zaman siviller taşımaktadır.

"Okulların hedef alınması, savaş hukukunun ve insanlık değerlerinin açıkça çiğnenmesidir"

Gazze başta olmak üzere İran ve Lübnan'da bombaların gölgesinde yaşamaya çalışan çocuklar, kadınlar ve yaşlılar, savaşın acı yüzünü her gün yeniden yaşamaktadır. Yıkılan evler, boşalan şehirler, hayatını kaybeden masum insanlar ve geride kalan derin acılar, savaşın insanlık için ne büyük bir felaket olduğunu bir kez daha göstermektedir. Özellikle çocukların eğitim gördüğü okulların hedef alınması, savaş hukukunun ve insanlık değerlerinin açıkça çiğnenmesidir. Eğitim kurumlarının, hastanelerin ve sivillerin sığındığı alanların hedef alınması hiçbir şekilde meşru görülemez. Okulların bombalandığı, çocukların hayatını kaybettiği bir vahşet insanlığın ortak vicdanında asla kabul görmez. Bölgede giderek tırmanan bu saldırılar yalnızca Gazze, İran ve Lübnan halklarını değil, tüm Ortadoğu'yu daha büyük bir çatışma ve istikrarsızlık riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Sivillerin yaşam hakkını hiçe sayan bu saldırılar, insanlığa karşı işlenen ağır suçlar olarak tarihe geçmektedir.

"Uluslararası toplumu ivedilikle açık ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz"

Ortadoğu'da yanan ateş, tüm insanlığın vicdanını tutuşturmakta, bütün dünyayı sarmaktadır. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumun Gazze, İran ve Lübnan'da yaşanan bu saldırılar karşısında sessiz kalması kabul edilemez. Sivillerin, çocukların ve kadınların hayatını kaybettiği bu saldırılar karşısında suskun kalanlar, tarih ve insanlık vicdanı önünde mutlaka hesap verecektir. Ortadoğu'da kalıcı barış; işgal, saldırı ve güç politikalarıyla değil, demokrasi, adalet, uluslararası hukuk ve egemenlik haklarına saygı temelinde mümkündür. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Gazze, İran ve Lübnan başta olmak üzere bölgede sivilleri hedef alan tüm saldırıları en sert şekilde telin ediyor, savaşın ve çatışmaların sona ermesi, bölgede kalıcı barışın sağlanması için uluslararası toplumu ivedilikle açık ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz. Mazlumların yanında, zalimlerin karşısında durmaya, insan onurunu, adaleti ve barışı savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.