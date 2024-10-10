Hak-İş yolsuzluk iddiası ile karıştı! Enerji İşçileri Sendikası'nın üyeliği askıya alındı

Hak-İş’te yolsuzluk tartışması sürüyor. Enerji İş Sendikası Başkanı Mahmud Altunsoy HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı yolsuzlukla suçlamıştı. Hak-İş disiplin kurulu, Enerji İşçileri Sendikası'nın üyeliğini askıya aldı.

Sosyal medyadan 500 milyon TL'nin akıbetini sordu

Enerji İş Sendikası Başkanı Mahmud Altunsoy, HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda yolsuzluk soruları yöneltti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altunsoy, S.S. Hak Kent Konut Yapı Kooperatifi’nden 720 kişi için toplanan 500 milyon TL'nin akıbetini sordu.

"Konfederasyon çetelerle işgal altında" diyen ve çetelerle mücadele edeceğini dile getiren Altunsoy, kendisine herhangi bir zarar gelmesi durumunda, sorumluluğun Mahmut Arslan’da olduğunu belirtti.

HAK-İŞ üyeliği askıya aldı

Hak-İş disiplin kurulu, Enerji İşçileri Sendikası'nın üyeliğini askıya aldı.

HAK-İŞ basın açıklaması şu şekilde:

Enerji İşçileri Sendikası’nın başta Genel Başkanı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri ve mensuplarının bir kısmı tarafından, Konfederasyonumuz kurumsal kimliğine, Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışanlarına yöneltilmiş asılsız ve haksız suçlamalar, iftira ve hakaretler, Konfederasyonumuz yöneticilerinin ve çalışanlarının haysiyet ve şerefine zarar verecek şekildeki söz, fiil ve davranışlar gerçekleştirmelerinden ve bu davranışların Konfederasyonumuzun temel ilke ve hedefleri ile bağdaşmaması nedeniyle, HAK-İŞ Yönetim Kurulumuz tarafından Enerji İşçileri Sendikası yazılı şekilde uyarılmış, bu fiillere son verilmesi ve ilgililer hakkında disiplin soruşturması başlatmaları istenmiştir.

Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarısına rağmen Enerji İşçileri Sendikası tarafından söz konusu hukuka aykırı söz, fiil ve davranışlara son verilmediği gibi, Enerji İşçileri Sendikası Genel Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve mensuplarının bir kısmı benzer söz, fiil ve davranışları devam ettirmişlerdir.

Bu çerçevede; HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu 23.08.2024 tarihinde Enerji İşçileri Sendikası’nın, Konfederasyonumuz Tüzüğünün 6. ve 8. maddeleri gereğince Konfederasyon üyeliğinden çıkarılması/ihraç edilmesi talebi ile Disiplin Kurulu’na sevk etmiştir. Disiplin Kurulu Enerji İşçileri Sendikası hakkında gerekli soruşturmayı yapmış ve Disiplin Kurulunca yapılan inceleme, araştırma ve soruşturma sonucunda, Enerji İşçileri Sendikasının, HAK-İŞ Konfederasyonu üyeliğinin iki (2) yıl süreyle askıya alınmasına karar verilmiştir.

Üyeliğin askıya alınması neticesinde, Enerji İşçileri Sendikası’nın (Enerji-İş) üyeliğe bağlı haklarını kullanamayacakları, HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu vb. alanlarda temsil edilemeyecekleri hususları Disiplin Kurulu tarafından alınmış karar ile birlikte Enerji İşçileri Sendikası’na tebliğ edilmiştir.

Bu çerçevede, Enerji İşçileri Sendikası ile Konfederasyonumuz arasında; sendika üyeliğinin askıya alındığı dönem itibari ile askı süresince Enerji İşçileri Sendikası’nın, Konfederasyonumuz ismi ve logosunu kullanmak dahil olmak üzere, Konfederasyonumuz üyesi sıfatıyla herhangi bir iş, işlem ya da beyanda bulunmasının mümkün olmadığını belirtmek isteriz.

HAK-İŞ olarak faaliyetlerimizi ilkeli, onurlu ve erdemli bir sendikacılık temelinde birlik ve beraberlik içinde yürütmeye devam edeceğimizi, Konfederasyonumuzu çirkin, asılsız ve mesnetsiz iftiralar ile bölmeye, ayrıştırmaya çalışan hiç kimseye hiçbir surette izin vermeyeceğimizi bildiririz.

Bu vesileyle, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun Tüzel kişiliğini Genel Kurul’da seçilmiş Genel Başkan ve Yönetim Kurulu’nun temsil ettiğini, HAK-İŞ Konfederasyonu’nda kuruluşundan itibaren görev almış kişilerin HAK-İŞ Konfederasyonu kurumsal kimliğini temsil etmediğini bir kez daha kamuoyuna beyan ederiz."