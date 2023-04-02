HAK-İŞ'ten taşerondan işçi haklarında iyileştirme talebi

Mahmut Arslan, bir yandan kadro düzenlemesinden yararlanamayan taşeron işçilerin haklarını savunurken, diğer yandan taşerondan kadroya geçen işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında çalışanların zorunlu emeklilik kapsamından çıkarılması yönündeki taleplerinin dikkate alınmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"696 sayılı KHK kapsamında kadro alan işçilere, iş ve iş yeri değişikliği ile nakil, tayin ve becayiş hakları tanınmalı ve bu konularda yaşadığı sorunlar bir an evvel çözüme kavuşturulmalı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile anlaşmaya varılan ve kamu çerçeve protokolünde yer alan temel konulardan biri olan bu düzenlemenin de bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz."

Mevsimlik kamu işçilerinin kayıpları engellenmeli

Geçici işçilerin herhangi bir şart ve süreye bağlı kalınmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında daimi işçi kadrolarına geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, ilave tediye konusunda şu talepte bulundu:

"6772 sayılı Kanun gereğince 52 günlük ücret tutarında kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde çalışan kadrolu işçilere ödenen ilave tediyelerin, mahalli idarelerin iştiraklerinde/şirketlerinde çalışan işçilere ödenmemekte. Mahalli idarelerin iştiraklerinde/şirketlerinde çalışmakta olan işçilere de 6772 sayılı kanun gereğince yılda 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılması için gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz."

Arslan, mevsimlik kamu işçilerinin hizmet akitlerinin askıda olduğu sürelerde hak kayıplarının engellenmesine yönelik hukuki düzenlemelerin uygulanmasını isteyerek, belediye çalışanlarına enflasyon ve ilave zamların uygulanması talebinde bulundu.