HAK-İŞ’ten Terörsüz Türkiye mesajı: Desteğimizi sürdüreceğiz

Hizmet-İş Sendikası Gaziantep 1 No'lu Şube Başkanlığı'nın 5. Olağan Genel Kurulu, Genel Başkan Mahmut Arslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda, sendikanın geride bıraktığı dönemde yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ve sendikal mücadelenin yeni dönem vizyonu ele alındı. Genel kurulda konuşan Arslan, çalışma hayatının güncel meseleleri, emek dünyasının gündemi, sendikal mücadelenin geleceğine ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"HAK-İŞ ilkelerinden, değerlerinden vazgeçmeden bugün ayakta kalıyorsa bizim için büyük bir onur"

Sendikanın 50 yıldır ilkelerinden ve değerlerinden vazgeçmeden devam ettiğini söyleyen HAK-İŞ Genel Başkan Mahmut Arslan, "Gaziantep Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in kuruluş aşamasında da önemli bir misyonu üstlenen bir ilimiz. Özellikle tekstil iş yolundaki Öziplik sendikamızın Gaziantep'te HAK-İŞ'in kurucuları arasında yer alması ve hala bu şehirde aidiyetlerini sürdürmüş olması bizim için önemli bir husus. Hz. Mevlana'nın çizdiği bu istikamette bir yönüyle bu ülkenin değerlerine sahip, tarihine, kültürüne, medeniyetine, müktesebatına sahip ama aynı zamanda evrensel sendikacılığın bütün hususiyetlerini, bütün ilkelerinin içinde barındıran bir yönüyle yerli ve milli, bir yönüyle evrensel bir sendikal hareketi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Kurulduğumuzdan bugüne elli yıllık bir geçmişe rağmen ilkelerinden, değerlerinden, kuruluş felsefesinden vazgeçmeden aynı istikamette yürümek kolay bir iş değil. Yollarınıza tuzaklar kurdular, engeller getirdiler, darbelerle yüzleştik, pek çok muhtıraların muhatabı olduk. Bütün bu baskılara rağmen HAK-İŞ ilkelerinden, değerlerinden vazgeçmeden bugün ayakta kalıyorsa bizim için büyük bir onur, büyük bir gururdur. Dün Somali'deydik, Yemen'deydik, Libya'daydık, Suriye'deydik, Irak'taydık, Myanmar'daydık, Balkanlar'daydık, Bosna'daydık, Azerbaycan'daydık, Karabağ'daydık, Doğu Türkistan'daydık. Bugün Filistin'deyiz" dedi.

"Filistin davası kırmızı çizgimizdir"

Gazze'den, Filistin davasından vazgeçmeyeceklerini söyleyen Arslan, "HAK-İŞ' kurulduğu günden bu tarafa Filistin davası bizim en temel davamızdır. Bizim kırmızı çizgimizdir. Çünkü Filistin sadece Filistin değildir. Orada bizim yaşlarımızın gereği ilk kıblemiz Aksa var. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği gibi etrafını mübarek kıldığımız beldeden bahsediyoruz. Mescid-i Aksa'dan bahsediyorum. İnançlarımız gereği orada olmak zorundayız. Onlarla beraber olmak zorundayız. Dört asır o topraklarda yaşadık. Birlikte yaşadık. Dört asır toprakların ayrılmadığı, cetvelle çizilmediği dönemlerde bizim eyaletimizdi bu topraklar. Dolayısıyla biz tarihi olarak da Gazze'den, Filistin'den vazgeçemeyiz. Bir insan hakları örgütü olarak, insanlık adına yola çıkan bir örgüt olarak orada olup bitenlere sessiz kalamayız, duyarsız kalamayız" dedi.

Almanya'daki vergi sistemini örnek gösteren Alparslan, Türkiye'de işe yeni giren bir çalışan ile beş tane çocuğu olan 30 yıllık kıdemi olan çalışanın aynı vergiye tabi olduğunu belirterek vergide aile yükümlülüklerine göre verginin değiştirilmesi ve ona göre değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye'nin bir vergi reformuna ihtiyacı var"

Türkiye'nin bir vergi reformuna ihtiyacı olduğunu ve emeklilerin sorunlarının çözülmesi gerektiğini aktaran Arslan, "Türkiye'nin bir vergi reformuna ihtiyacı var. Biz vergi vermek istemiyoruz demiyoruz. Vergi hakkaniyet tanısın. Daha çok kazanan çok vergi versin. Ama az kazanan da az vergi versin. Bu konudaki, Cumhurbaşkanımızın bir reform yapılması gerektiği hususundaki görüşlerini destekliyoruz. Ama bugün HAK-İŞ olarak her zaman olduğu gibi yine vergi konusunda ciddi bir ızdırabımız var. Bunun acilen masaya yatırılması gerekiyor. İkincisi, emeklilik konusunda ciddi bir sorunumuz var. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu sene emekli olanla gelecek yıl emekli olan arasında son emeklinin daha az maaş aldığı bir sistem olamaz. Arkadaşlarımız, 2023 yılında emekli olmak zorunda kalan arkadaşlarımız neden emekli oldu biliyor musunuz, 2024'de emekli olursa maaşı yüzde 30 düşecektir. 2024'te emekli olacak arkadaşlarımız eğer 2025'te emekli olsa maaşları yine düşecek. Sistemde ne kadar fazla kalıyorsanız maaşınız düşüyor. Sistemde ne kadar çok kalırsanız maaşınız artması gerekmiyor mu? Ama öyle bir emeklilik sistemi var ki insanlarımız, gençlerimiz, teknik arkadaşlarımız Türkiye'nin önemli kamu şirketlerinde çalışan pek çok kurumdaki genç arkadaşlarımız emekli maaşları düşmesin diye emekli olmak zorunda kalıyor. Bu ülkenin büyük bir kaybı" ifadelerini kullandı.

"Var olanı paylaşmakta sorunumuz var"

Türkiye'nin zor süreçler atlattığını söyleyen Arslan, adil ve hakkaniyetli bir paylaşım yapılması gerektiğini belirterek Arslan, "Bu topraklar ciddi bir göç aldı. 2011'den bu tarafa ciddi bir göçle karşı karşıya kaldık. Suriyeli kardeşlerimize biz ev sahipliği yaptık. Bu şehir bu konuda da gerçekten büyük bir misyonu üstlendi. Bu topraklarda yüz binlerce Suriyeli kardeşimizi barındırdık. Allah razı olsun. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra bölgedeki yıkımın farkındayız. 100 milyar doların üzerinde bir maliyeti oldu ve 450 bin konutu üç sene içerisinde yapıp vatandaşını teslim eden bir ülkedeyiz. Bunun için de Allah razı olsun devletimizden, hükümetimizden, şehrimizden. Tüm bunları yok saymıyoruz. Ama var olanı paylaşmakta sorunumuz var. Olmayan kaynak istemiyoruz. Var olan kaynaklarımızla birlikte öyle Türkiye büyüyor, Türkiye büyüdüğü zaman milli gelirimizde artıyor. Peki bize bu yansımıyor. Burada bir sorun var demektir. Bunu önümüzdeki dönemde seçimlerde dikkate alındığı zaman bence Türkiye bu işi çözmek zorunda. Ve adil paylaşım, hakkaniyetli bir paylaşımı bizim en azından ülkemizin geleceği açısından bunu yapmak zorundayız" ifadelerine yer verdi.

"HAK-İŞ olarak Terörsüz Türkiye sürecinin takipçisiyiz ve desteğimizi devam ettireceğiz"

Terörsüz Türkiye sürecine tam destek verdiklerini dile getiren Arslan, "HAK-İŞ, özellikle terör konusundaki duyarlılığını terörsüz Türkiye konusundaki duyarlılığın hassasiyetini altını çizerek söylüyorum. İlk andan itibaren tam desteklemiştir. Komisyonda gidip özellikle terörle mücadele sürecindeki rolümüzü, misyonumuzu açık açık söyledik. Bizim bir başka özelliğimiz, 2013 yılındaki çözüm sürecinde de HAK-İŞ elini taşın altına koymuştur. O zaman da akil insanlar grubunda yer aldık ve Doğu'da, Güneydoğu'da 15 şehirde 3 ay çalışmıştır. O gün de terörün son bulması için hak iş gerçekten büyük bir çaba içerisinde yer aldık. Bugün terörsüz Türkiye'de partilerin de bu işin içerisinde yer alması işimizi kolaylaştıracak. Ben inanıyorum ki muhalefet edenlere de elbette ki saygı gösteriyoruz. Onların da kendilerine kaygıları, endişeleri, ülke için düşünceleri vardır. Onlara da bir şey demiyorum. Ama parlamentodaki hemen hemen bir partinin halindeki bütün siyasi partilerin liderlerinin bu işe destek vermesi bu sürecin başarılı olacağına yönelik inancımızı yükseltiyor. Bundan sonra eğer bu sürecin baltalanmadan verilen sözler, taahhütler yerine getirilir, PKK silah bırakır ve bu süreçler devletimiz tarafından da teyit edilirse tarihi bir başarıya hep birlikte imza atacağız. Ben cumhuriyet tarihimizin en büyük reformlardan bir tanesi olduğuna inanıyoruz. İnşallah bunu başarırız. HAK-İŞ olarak bunun takipçisiyiz ve bu konuda desteğimizi devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.