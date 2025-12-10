Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizim politika olarak bütün sınır kapılarını açmaya niyetimiz var. Fakat Suriye'de, özellikle Nusaybin mücavirindeki sınır kapılarının açılabilmesi için 10 Mart Mutabakatı ile ilgili sürecin tamamlanması ve merkezi hükümetin bir noktaya gelmesi lazım" dedi.

Fidan, TBMM Genel Kurulu'ndaki, Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunun ardından dün (9 Aralık) milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Fidan, bazı grup başkanvekillerinin kendisini "belirli konuları yeterince izah etmediği" yönünde eleştirdiğini belirterek, Türkiye'nin dış politika büyüklüğünün ve sorumluluğunun inanılmaz derecede fazla olduğunu, zaman kısıtlaması nedeniyle bu türden uzun bilgilendirmelerin mümkün olmadığını vurguladı.

"Her konunun bir cevabı var"

Genel Kurulun bu görevi dış ilişkiler komisyonuna delege ettiğini kaydeden Fidan, ancak uygun görülürse kendisinin de ihtiyaç duyan vekillerle bir araya gelip bu konuları konuşmaktan memnuniyet duyacağını söyledi.

Fidan, dış politika ve güvenlik alanlarındaki bazı soruları hassasiyetleri göz önünde bulundurarak yanıtlamaları gerektiğini belirterek, "Her konunun bir cevabı var. Bu konularda da dediğim gibi sizlerle özel ortamlarda, kapalı ortamlarda bir araya gelip her türlü konuyu çok açık bir şekilde tartışmaktan, görüşmekten, bilgi alışverişinde bulunmaktan memnuniyet duyarım" ifadelerini kullandı.

"Belirsizlik çağında ulus devletlerinin işi zor"

Fidan, içinde bulunulan belirsizlik çağında ulus devletlerin işinin zor olduğunu söyleyerek, Amerika'nın yeni politikası, Avrupa ile arasında oluşturduğu itilaf ve ortaya koyduğu yeni milli güvenlik siyaset belgesine işaret etti ve bunun küresel güvenlik için temel değişimlere sebep olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Gazze'de garantör pozisyonda olup olmadığı konusundaki soruyu yanıtlayan Fidan, şunları kaydetti:

"Şarm el-Şeyh'te biz ara bulucu dört ülke olarak bir irade beyanına, niyet beyanına imza attık. Bu barışın devam etmesiyle alakalı. Biz teknik olarak da hukuki olarak da garantör ülke değiliz, şu andaki süreçte. Garantör bir ülke de yok ayrıca."

Gazze'deki ateşkes ve Türkiye'nin rolü

Fidan, Türkiye'nin garantör ülke sorumluluğunu almaktan çekinmediğini, gelecekte yapılacak anlaşmalar bunu gerektirirse, memnuniyetle bu görevi üsteleneceklerini aktardı.

"(Gazze'de) Biz bir garantörmüşüz gibi sorumluluk yüklenmeye, işbirliklerini ilerletmeye, anlaşmalar yapmaya, açıkta ve kapalıda çalışmaya her zaman için hazırız ve buna da devam ediyoruz" diyen Fidan, İsrail'in ateşkes ihlallerini sürdüğüne ve barışı devam ettirmeye gönüllü olmadığına işaret etti.

Fidan, İsrail'in bu tutumu nedeniyle uluslararası toplumu ABD'de bir araya getirmeye çalıştıklarının altını çizerek, bu şekilde İsrail'e baskı uygulamayı hedeflediklerini dile getirdi.

ABD'nin, Gazze'de barış anlaşmasını sahiplendiğine ve ilerletmeye çalıştığına işaret eden Fidan, bunu desteklediklerini söyledi.

Fidan, Suriye'deki bir sınır kapısıyla ilgili soruya cevaben, "Bizim politika olarak bütün sınır kapılarını açmaya niyetimiz var. Fakat Suriye'de, özellikle Nusaybin mücavirindeki sınır kapılarının açılabilmesi için 10 Mart Mutabakatı ile ilgili sürecin tamamlanması ve merkezi hükümetin bir noktaya gelmesi lazım" dedi.