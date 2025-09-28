Hakan Fidan CAATSA açılaması: KAAN'ın motorları ABD Kongresi'nin onayını bekliyoruz

Hakan Fidan KAAN'ın seri üretime geçmesi için CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin detayları paylaşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımları kapsamında KAAN'ın seri üretime geçmesine engel olduğunu, KAAN''ın motorlarının alımı kararının ABD Kongresi'nde beklediğini söyledi.

ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde konuşan Fidan, "2019 yılında yaşananlardan sonra ortaya çıkan CAATSA meselesi bizim için büyük bir sıkıntı. İki NATO müttefiki ülke arasında, birbirlerinden alım yapmayı engelleyen yasal kısıtlamanın olması sistematik olarak da büyük bir problem" ifadelerini kullandı.

"KAAN'ın motorları için ABD Kongresi'nden olay bekliyoruz"

2019'dan bu yana uygulanan CAATSA yaptırımları nedeniyle Türkiye'nin ilk yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN projesinde de sıkıntılar oluştuğunu belirten Fidan, sıkıntının giderilmesi için ABD Kongresi'nin kararını beklediklerini şöyle ifade etti:

"Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN'ın motorları var. ABD Kongresi'nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin. Bizim ABD ile olan ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez uluslararası sistemde daha farklı arayışların içerisine itecek. Kendi yeteneklerimizi elbette geliştiriyoruz ancak hiçbir ülke, sadece kendi geliştirdikleri ile kendisi için yeterli hale gelemez."

Trump "CAATSA yaptırımlarını hemen kaldırabilirim ama Erdoğan'ın öncesinde bir şey yapması gerek" demişti

25 Eylül'de Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Trump gazetecilere Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kolayca kaldırılabileceği fakat öncesine Erdoğan'ın kendileri için bir şey yapması gerektiğini söylemişti.