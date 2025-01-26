Hakan Fidan Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Irak'a gidiyor. Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile biraraya gelecek.

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ve Iraklı Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile temaslarda bulunacak.

Gündem terörle mücadele

Görüşmelerde ana gündem ikili ilişkiler ve terörle mücadele olacak.

Başta Suriye olmak üzere güncel bölgesel gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Fidan görüşmelerde, Irak'ta istikrar ortamının bölge için önemine dikkat çekecek.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığı ve Suriye'deki gelişmelerin Irak'ı olumsuz etkilememesi için Sudani Hükümeti'nin sarf ettiği çabalara Ankara'nın desteğini paylaşacak.

PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmişti

Irak geçtiğimiz yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye ziyaretinin ardından terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmişti.

Fidan'ın görüşmelerde PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilmesi ve Irak topraklarından tasfiye edilmesine yönelik beklentinin altını da çizmesi bekleniyor.

Fidan, PKK'nın Türkiye, Irak ve Suriye için ortak tehdit oluşturduğuna da dikkat çekecek. Terör örgütünün zemin kazanma arayışlarına karşı ortak hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapacak.

Temaslar kapsamında kalkınma yolu projesine hız kazandırılması için atılacak adımların da konuşulması bekleniyor.