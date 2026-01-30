  1. Ekonomim
Hakan Fidan: İran’a askeri müdahaleye karşıyız

ABD ile İran arasındaki artan gerilimin ardından İstanbul kritik bir diplomasiye sahne oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İstanbul’da bir araya geldi. İki bakan ortak açıklama yapıyor.

İki bakan görüşme sonrasında ortak açıklamalarda bulunuyor.

İran’daki gelişmeler ve bölgesel istikrarın önemi

Habertürk'ün haberine göre, Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bölgesel sorunlara çözüm üretmemiz gerektiğini savunuyoruz. Komşumuz İran'ın huzuru bizim için de bölge de büyük önem taşımakta. İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Protestolarda hayatını kaybeden İranlılar için çok üzgünüz. Hadiselerin yatışmış olması memnuniyet verici.

İran'a askeri müdahaleye karşıyız, askeri çözümün işe yaracağına inanmıyoruz. Bölge ülkeleri huzur istikrar ve barış istemekte. Tarafları müzakere masasına çağırıyoruz. Bugün yaptığımız görüşmede Arakçi'ye bunları aktardım. Türkiye sorunların barışçıl çözümü için elinden geleni yapmaya hazır. İsrail'in istikrara zarar vermeye çalıştığını görmekteyiz."

