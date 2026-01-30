Hakan Fidan: İran’a askeri müdahaleye karşıyız

İki bakan görüşme sonrasında ortak açıklamalarda bulunuyor.

İran’daki gelişmeler ve bölgesel istikrarın önemi

Habertürk'ün haberine göre, Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bölgesel sorunlara çözüm üretmemiz gerektiğini savunuyoruz. Komşumuz İran'ın huzuru bizim için de bölge de büyük önem taşımakta. İran'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Protestolarda hayatını kaybeden İranlılar için çok üzgünüz. Hadiselerin yatışmış olması memnuniyet verici.

İran'a askeri müdahaleye karşıyız, askeri çözümün işe yaracağına inanmıyoruz. Bölge ülkeleri huzur istikrar ve barış istemekte. Tarafları müzakere masasına çağırıyoruz. Bugün yaptığımız görüşmede Arakçi'ye bunları aktardım. Türkiye sorunların barışçıl çözümü için elinden geleni yapmaya hazır. İsrail'in istikrara zarar vermeye çalıştığını görmekteyiz."