Hakan Fidan: İsrail, Gazze'deki soykırımını şimdi Lübnan'a taşımakta
İspanyol, Kuveytli ve Hollandalı mevkidaşlarıyla ikili ve bölgesel konuları ele alan bir dizi görüşme yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, İsrail'in Gazze'deki soykırımını şimdi Lübnan'a taşıdığını söyledi.
ABD-İran arasındaki geçici ateşkeste 2 haftanın yeterli olmayabileceğini söyleyen Hakan Fidan, "Taraflar mutabık kalırsa ateşkes bir müddet daha uzatılır" dedi.
Bakan Fidan ateşkese ilişkin "Dünya kamuoyu İsrail’in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı gerekli tepkiyi koyacak durumda olmalı” diye konuştu.