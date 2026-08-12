Hakan Fidan Mısır'a gidiyor: Gündemde Mekke İttifakı ve bölgesel işbirliği var

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan ve Pakistan ile geçen hafta imzalanan savunma anlaşmasının hemen ardından Mekke İttifakı'na katılması gündemde olan Mısır'a gidecek.

Fidan hafta sonu Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Mısır'ın da Mekke İttifak'a katılabileceğinin mesajını vermişti. Fidan, Mısır'ın da içinde olduğu bölgesel dörtlünün (Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır) çok önemli bir siyasal platform olduğunu ifade etmişti:

"Mısır da zaten bizim doğal bir ortağımız bütün meselelerde, ben bir sonraki aşamada Mısır'ın da bizim aramızda (ittifakta) olacağına inanıyorum. Zaten şu anda ittifak üyesiymiş gibi davranıyoruz birbirimize, bütün ülkelerle ilişkiler öyle. Orada birkaç tane teknik husus var. Bunlar hayata geçildiği zaman Mısır'ın da olmaması için hiçbir sebep yok."

Hakan Fidan Mısır'da kimlerle görüşecek?

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre ziyaret kapsamında Fidan ile Mısır Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu'nun (OPG) ikinci toplantısı düzenlenecek.

DW Türkçe'den Gülsen Solaker'in derlediği habere göre Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu, 14 Şubat 2024'te Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulmasına ilişkin imzalanan ortak bildiri çerçevesinde oluşturulmuştu.

Dışişleri bakanları eş başkanlığında toplanan OPG, YDSK toplantılarının hazırlıklarını yürütmek ve iki ülke arasındaki işbirliği alanlarında koordinasyonu güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteriyor.

OPG'nin birinci toplantısı, 12 Kasım 2025'te Türkiye'de düzenlenmişti.

İlgili kurumlardan yetkililerin de katılacağı toplantılarda, 4 Şubat 2026'da iki ülke cumhurbaşkanlarının eş başkanlığında Kahire'de yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) ikinci toplantısının sonuçları ile 2028'de Türkiye'de yapılması öngörülen YDSK üçüncü toplantısının hazırlıkları ele alınacak.

Fidan'ın ziyareti çerçevesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dörtlüsü

Fidan'ın Kahire'deki gündeminde Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında son dönemde gelişen dörtlü işbirliğinin de önemli yer tutması bekleniyor.

Görüşmelerde Türkiye ile Mısır arasında çok yönlü olarak gelişen ilişkilerin bölgede barış, istikrar ve refaha yaptığı katkıya dikkat çekecek olan Fidan, bölgesel meselelerin diyalog ve diplomasi yoluyla bölgesel sahiplenme ve ortak sorumluluk anlayışı temelinde ele alınmasının ve bu doğrultudaki ortak çabaların önemini vurgulayacak.

Bu kapsamda Fidan gerek ikili düzeyde gerekse Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarını bir araya getiren R4 girişimi gibi çok taraflı platformlar altında ortak çabaların sürdürülmesi konusundaki kararlılığı da vurgulayacak.

Bölgesel meseleler nasıl ele alınacak?

Ziyaret sırasında bölgesel meseleler de masaya yatırılacak.

ABD ile İran arasında ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın en kısa sürede açılması hedefiyle yürütülen diplomatik faaliyetleri desteklediklerini aktaracak olan Fidan, Mısır'ın bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik yapıcı girişimlerine de dikkat çekecek.

Fidan, Gazze'de devam eden saldırıların bir an önce durdurulması, ateşkesin tam olarak uygulanması ve insani yardımların kesintisiz, engelsiz ve sürekli biçimde ulaştırılmasının hayati önemini de gündeme getirecek.

Bu kapsamda Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırgan eylemlerinin bölgesel istikrar bakımından doğurduğu risklerin de ele alınması bekleniyor.

Fidan, Kahire'de uluslararası toplumun bu gelişmeler karşısında daha güçlü tutum sergilemesi için atılabilecek adımlara ilişkin istişare yapacak.

Suriye'deki son gelişmelerin de ele alınacağı görüşmelerde Libya ve Sudan da konuşulacak. Fidan, Libya'nın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini esas alan anlayışla ülkede kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ortak çabaların sürdürülmesi gerektiğini aktaracak.

Görüşmelerde ayrıca Doğu Akdeniz'de kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi, bölgesel refah ve işbirliği imkânlarının güçlendirilmesi bakımından Türkiye ile Mısır'ın üstlenebilecekleri roller ve sunabilecekleri katkılar da değerlendirilecek.

Hakan Fidan'ın temaslarında Türkiye-Mısır ilişkileri

Fidan'ın görüşmelerinde Türkiye-Mısır ilişkileri siyasi, ekonomik, ticari ve askeri boyutlar başta olmak üzere kapsamlı şekilde ele alınacak.

Bakanlık yetkililerine göre Mısır ile "müzakereleri süren anlaşmaların güncel durumu" gözden geçirilecek. Aynı zamanda Türkiye ile Mısır arasında "askeri ve savunma sanayii alanlarındaki mevcut iş birliğinin daha ileri seviyeye taşınması için atılabilecek adımlar" masaya yatırılacak.

Öte yandan ikili ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesine çıkarılması ortak hedefi için temasların yoğunlaştırılması ve karşılıklı yatırımların teşvikine yönelik iradenin de teyit edilmesi bekleniyor.

Ulaştırma, bağlantısallık ve enerji alanlarının ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten yetkililere göre "hidrokarbonlar, elektrik şebekelerinin entegrasyonu, enerji altyapısı ve madencilik" başta olmak üzere çeşitli alanlardaki iş birliği imkânları değerlendirilecek.

Türkiye Mısır ilişkileri nasıl gelişti?

Arap Baharı döneminde çok gergin bir dönem yaşayan Türkiye-Mısır ilişkileri 2020'den sonra düzelme yoluna girmişti.

Mısır, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki başlıca ticaret ve ihracat ortakları arasında ilk sırada yer alıyor. 2025 yılında 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacminin, cumhurbaşkanları tarafından belirlenen 15 milyar dolar hedefine taşınması amaçlanıyor.

Türkiye'nin Mısır'daki yatırımlarının toplam değeri 4 milyar doları aşmış durumda; Türk sermayeli şirketler yaklaşık 100 bin Mısırlının istihdamına katkı sağlıyor.

Bakanlık kaynaklarına göre, son dönemde yakalanan ivme yalnızca ikili işbirliğinin derinleşmesine değil, bölgesel barış ve istikrarın tesisine yönelik ortak çabaların güçlendirilmesine de zemin hazırlıyor.