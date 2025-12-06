Hakan Fidan: SDG entegrasyona niyetli değil

Fidan, S-400'lerle ilgili ABD yaptırımlarına ilişkin, her iki tarafın bu konuda çalıştığını kaydederek, "Yakında bu engeli kaldırmanın bir yolunu bulacağımıza inanıyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra merkezli uluslararası çapta faaliyet gösteren Reuters haber ajansına değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Hamas'ın silahsızlanmasının sağlanabilmesi için güvenilir bir Filistinli sivil yönetimin ve gözden geçirilmiş, eğitimli bir polis gücünün oluşturulması gerektiğini belirterek Hamas'ın bölgenin kontrolünü devretmeye hazır olduğunu kaydetti.

Fidan, "Öncelikle, teknik kişilerden oluşan Filistin komitesinin Gazze'nin yönetimini devraldığını görmemiz gerek; ardından, Gazze'de görev yapacak polis gücünün - yine Filistinliler tarafından, Hamas tarafından değil - oluşturulduğunu görmeliyiz" dedi.

Bakan Fidan, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna ilişkin, SDG'den gelen sinyallerin anlaşmaya uyma "niyetinde olmadıklarını", aksine bunu aşmaya çalıştıklarını gösterdiğini dile getirdi. Fidan, "Bence onlar (SDG) komuta ve kontrolün tek bir yerden gelmesi gerektiğini anlamalı. Hiçbir ülkede iki ordu olamaz. Dolayısıyla yalnızca bir ordu, tek bir komuta yapısı olabilir. Ancak yerel yönetimlerde farklı bir uzlaşıya veya farklı anlayışlara varabilirler" ifadelerini kullandı.

Fidan, Beşar Esad rejiminin düşüşünden neredeyse bir yıl sonra bazı azınlık haklarıyla ilgili sorunların hala çözülmediğini, Türkiye'nin yeni Suriye hükümetine verdiği desteğin herhangi bir grubu ezmek için bir "açık çek" olmadığını söyledi.

2020 yılında Ankara'nın Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın alması nedeniyle uygulanan ABD yaptırımlarını kaldırma çabaları sorulan Fidan, her iki tarafın bu konuda çalıştığını söyleyerek, "Yakında bu engeli kaldırmanın bir yolunu bulacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.