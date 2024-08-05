Hakan Fidan Sisi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'daki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Albulfettah Es-Sisi'yle bir araya gelirken, Fidan'ın gündeminde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son durumun da olduğu belirtiliyor.
Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Alemeyn'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi." ifadesine yer verildi.
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