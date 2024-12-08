Hakan Fidan: Suriyeliler artık ülkelerine dönebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki son gelişmeler hakkında açıklama yaptı.

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, "Suriye halkı, ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Bugün ümidimiz var. Ancak Suriye halkı bunu tek başına başaramaz. Uluslararası toplum, Suriye halkını desteklemeli" dedi. Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne büyük önem verdiğini vurgulayan Fidan, "Aynı zamanda Suriye halkının refahını da önemsiyoruz. Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, "Kapsayıcılık ilkesinden hiçbir zaman ödün verilmemeli. İntikam güdülmemeli. Artık birlik ve ülkeyi yeniden inşa etme zamanı" şeklinde konuştu.

"Bir şeyler olacağını bekliyorduk"

Fidan, geçiş döneminin dikkatle yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, "PKK ve DEAŞ'ın bu durumdan avantaj sağlamaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son birkaç aydır Esad ile iletişim kurmaya çalıştığını ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığını belirtti. "Biz, bir şeylerin olmasını bekliyorduk. Rejim aslında yavaş yavaş çöküyordu. Bu nedenle gerçekten bir şeyler yapmaya çalıştık, ancak doğrudan görüşme gerçekleştirmedik" şeklinde konuştu.

"Amerikalı dostlarımızla temastayız"

Fidan, 2016'dan bu yana rejimin adrenalinle hareket ettiğini bildiklerini belirterek, "Bu değerli zamanı kullanamadılar, tam tersine rejimin çöküşünü gördük. Bir mermi bile atılmadan Halep'in düşmesi, bu sürecin nasıl ilerlediğini anlatıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşası için tüm kapasitesini kullanarak yeni yönetimle çalışmaya devam edeceğini belirten Fidan, "Tabii ki terör örgütleri konusunda endişeliyiz, bu nedenle çok dikkatli hareket ediyoruz. Amerikalı dostlarımızla sürekli temastayız" dedi.

"PKK hiçbir şekilde meşru taraf olamaz"

Fidan, "Son derece meşru Kürt taraflar var, ancak PKK hiçbir şekilde meşru bir taraf olamaz. Uluslararası terör savaşçıları da bu süreçte yer alıyor. Suriyeli olmayanlar, SDF'yi yönetiyor" dedi. Esad'ın ülkeden ayrıldığını belirten Fidan, "Artık Suriye'nin yaralarının sarılması için el birliğiyle neler yapabileceğimizi düşünüyoruz. İnşallah, daha güzel günler Suriye halkını bekliyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, mültecilerin ülkelerine dönmesi için çalışmalara başladıklarını belirten Fidan, Türkiye'nin Suriye'deki yeniden inşa sürecine katkı sağlamak için gerekli adımları atacağını vurguladı.