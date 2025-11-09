Hakan Fidan ve Şara ile aynı gün ABD'de olacak

Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasından ve X hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 10 Kasım 2025 tarihinde ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirecektir," ifadeleri kullanıldı.

Ancak Fidan'ın ABD'ye ne amaçla gideceği, hangi temaslarda bulunacağı veya ülkede kaç gün kalacağına dair herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Ahmet Şara da ABD'de

Diger yandan Suriye Cumhurbaykanı Ahmet Şara'nın da ABD'de olduğu biliniyor. Şara, COP30 İklim Zirvesi'ne katıldıktan sonra 6 Kasım'da ABD'nin başkenti Washington'a geçmişti.

Ahmed Şara'nın 10 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor. Fidan'ın ABD ziyaretinin ise bu görüşme ile ilgili olup olmadığı bilinmiyor.