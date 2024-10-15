Hakan Fidan Yunanistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, önümüzdeki ay Yunanistan'a bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın 8 Kasım'da Atina'ya gideceğini bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Fidan'ın Yunanistan'da görüşmeler yürüteceğini duyurmuştu. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik açıklamalarına ilişkin şöyle konuşmuştu:

Erdoğan ne demişti?

“Sorunların tanımlanması, içeriğinin çizilip ortaya konması, belli çözümlerin bulunması konusunda iki tarafta da irade olması önemli. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Yunanistan’a gidecek, bu konularla ilgili görüşmeler yapacak. Tüm bu konuları, Ege ile ilgili bütüncül yaklaşımımız temelinde görüşeceğiz. Türkiye ile Yunanistan tarihsel bağları bulunan iki komşu ülkedir. İyi komşuluk esası iki ülkeye de kazandıracak formülün anahtarıdır.

Türkiye ile Yunanistan ilişkileri, bu esas ekseninde inanıyorum ki daha güzel günlere doğru ilerliyor. Biz, başından beri iki ülkenin gündemindeki meselelere çözüm odaklı yaklaşıyoruz. ‘Çözüm iradesini iki ülke ortaya koyabilir ve sorunları geride bırakabilir’ diyoruz. Deniz ve hava sahası yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak belirlenmesini öteden beri istiyoruz."