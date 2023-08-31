Hakan Fidan'dan kritik Rusya ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu'na yapacacağı ziyarette Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile yapacağı görüşmede Moskova'nın önerdiği alternatif tahıl anlaşması da ele alınacak.

Türkiye Dışişleri açıklamasında bu ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörüldüğü belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, alternatif plan ile Rusya'nın Katar'ın finansal desteği ile Türkiye'ye indirimli olarak 1 milyon tahıl göndereceği ve bu tahılın Türkiye'de işlendikten sonra en fazla ihtiyaç sahibi olan ülkelere gönderileceği kaydedildi.

Rusya Dışişleri açıklamasında, "Bu projeyi Karadeniz anlaşmasına en uygun alternatif olarak görüyoruz" denildi.

Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğu imzalanan Karadeniz Tahıl anlaşmasından geçen ay çekilmişti. Bu bir yıllık anlaşma Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl ihraç etmesine olanak tanıyordu.

Öte yandan yakın zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yakında Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.