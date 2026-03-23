Hakan Fidan'dan, Mısırlı, Pakistanlı ve Norveçli mevkidaşlarıyla kritik görüşme

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, savaşı durdurma yönündeki çabalar ele alındı.

Dün gerçekleşen kritik görüşmeler

Bakan Fidan, dün de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Pakistanlı yetkililerle bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.