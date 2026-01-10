Hakan Güldağ, Vahap Munyar ve Şeref Oğuz'a EGD’den “Yaşam Boyu Onur” plaketi

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), geleneksel “Yeni Yıl Buluşması” kapsamında ekonomi basını ile iş dünyasını bir araya getirdi. Etkinlik; Sabancı Holding ev sahipliğinde, Bacacı Yatırım Holding ve Hepsiburada ana sponsorluğunda, CarrefourSA’nın silver sponsorluğu ile Hedef Portföy ve Momentum İletişim katkılarıyla gerçekleştirildi.

İş dünyasının yoğun katılım gösterdiği etkinlikte; İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, İHBİR Başkanı Kazım Taycı, BİMED Yönetim Başkanı Rıdvan Mertöz, MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, İDMİB Başkanı Güven Karaca, BMD Başkanı Sinan Öncel, TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç ile İTHİB Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman yer aldı.

“Yaşam Boyu Onur” Plaketleri takdim edildi

Ekonomi gazeteciliği alanında uzun yıllara yayılan mesleki deneyimleri, güçlü birikimleri ve meslek hayatları boyunca birçok gazetecinin yetişmesine sundukları katkılar nedeniyle Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Yönetim Kurulu tarafından Nasıl Bir Ekonomi Medya Genel Koordinatörü ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar, Nasıl Bir Ekonomi Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Nasıl Bir Ekonomi Medya Yayın Kurulu Başkanı Dr. Şeref Oğuz, Tgrthaber Ekonomi Müdürü Celal Toprak, Habertürk Ekonomi Yazarı Abdurrahman Yıldırım ve NOW TV Ekonomi Yorumcusu Meliha Okur’a “Yaşam Boyu Onur Plaketi” takdim edildi.

“Gazetecilik değişen koşullara rağmen asli sorumluluğunu koruyor”

EGD Başkanı Hasan Arslan, konuşmasına ekonomi gazeteciliğinde “birlik ve beraberliğin, mesleğin ortak değerlerini ve hafızasını güçlendiren temel unsur” olduğunu vurgulayarak başladı. Geleneksel yeni yıl buluşmasının bu anlayışla düzenlendiğini belirten Arslan, gecenin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne yakın bir tarihte, mesleğin emek boyutuna dikkat çekmek amacıyla planlandığını” ifade etti.

Gazeteciliğin değişen koşullara rağmen asli sorumluluğunu koruduğuna dikkat çeken Arslan, doğru, güvenilir ve nitelikli haber üretiminin ekonomi gazeteciliğinin temel taşı olmaya devam ettiğini vurguladı. Mesleğin sürdürülebilirliğinin, ancak emeğin karşılığını bulduğu sağlıklı çalışma koşullarıyla mümkün olabileceğini belirten Arslan, sektöre ilişkin sorunların sorumlu bir yaklaşımla takip edileceğini ifade etti.

Arslan, konuşmasında mesleğe uzun yıllar emek veren ve ekonomi gazeteciliğine katkı sunan duayenlere “Yaşam Boyu Onur Plaketi” takdim ettiklerini, meslekte 20. yılını dolduran gazetecileri de onurlandırdıklarını söyledi. Arslan ayrıca, vefat eden meslektaşlar Birgül Taşdemir ve Kazım Çiloğlu’nu saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti.

Bahçıvan: Dakikalarla ölçülen haber çağında güvenilirlik ön planda

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, ekonomi medyasının yarım sayfalardan tüm sayfalarını ekonomiye ayıran güçlü bir yapıya dönüşmesinin, Türkiye’de ekonomi haberciliğinin ulaştığı noktayı açık biçimde ortaya koyduğunu söyledi. Dijital medya, televizyon ve sosyal mecralarda ekonomi haberciliğinin hızla çeşitlendiğine dikkat çeken Bahçıvan, bu dönüşümün arkasında kuşaklar arası bilgi birikimini teknolojiyle buluşturan ekonomi gazetecilerinin emeğinin bulunduğunu vurguladı.

Haber hızının dakikalarla ölçüldüğü yeni dönemde kalite, güvenilirlik ve itibarın korunmasının her zamankinden daha kritik hale geldiğini belirten Bahçıvan, kalitesiz bilginin toplum ve sektörler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı ortak bir sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Bahçıvan, sanayiciler ile ekonomi basınının fırsatların yanı sıra tehditleri de birlikte ele alarak bu dönüşüm sürecini sağlıklı biçimde yönetmesinin, Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Gültepe’den yapay zekâ çağında sorumlu habercilik vurgusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de konuşmasında, organizasyon ve “Vefa Gecesi” kapsamında geçmişe sahip çıkan, uzun yıllardır sektöre emek veren isimleri onurlandıran yaklaşımı dolayısıyla Ekonomi Gazetecileri Derneği’ni (EGD) tebrik etti. Gültepe, ekonomi gazeteciliğinin Türkiye’nin üretim, ihracat ve sanayi gündemini doğru, aydınlatıcı ve geliştirici bir bakış açısıyla kamuoyuna aktarmada kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Dijitalleşme ve yapay zekâ çağında da güvenilir, derinlikli ve sorumluluk sahibi haberciliğin önemine dikkat çeken Gültepe, 2026 yılına ilişkin olarak enflasyonun gerilediği, üretim ve ihracatın arttığı ve Türkiye’nin orta ve uzun vadede dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi hedefine yaklaştığı bir ekonomik tablo temennisini dile getirdi.

20. yılını dolduran gazeteciler onurlandırıldı

Gecede, meslekte 20. yılını dolduran gazetecilere de plaket takdim edildi. Plaket alan isimler şöyle sıralandı:

Ali Ağaoğlu, Barış Erkaya, Bilal Emin Turan, Bora Balar, Burcu Göksüzoğlu, Burçin Göktan, Cem Ali Çinkılıç, Cevat Kışlalı, Cihan Orhan, Elif Saygılıer, Ferhat Polat, Hande Berktan, İbrahim Acar, İsmail Şahin, Kaan Zenginli, Meltem Kara, Neslihan Köroğlu, Nurdoğan Aslan Ergün, Okay Lafçıoğlu, Serap Doğan, Şehnaz Demirdal ve Uğur Küçük.