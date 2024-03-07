Hakan Kara'dan 'Merkez' çıkışı: Yalnız bırakıldılar

Hakan Kara, Merkez Bankası’nın son aldığı sıkılaşma önlemlerine yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kara, Merkez Bankası’nın seçimlere kadar idare etmek için faiz hariç bütün düğmelere basmak zorunda olduğunu ve yalnız bırakıldığını ifade etti.

Hakan Kara’nın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bu seviyelerdeki enflasyonla mücadele topyekûn bir çaba gerektirir. Maalesef Merkez Bankası yine yalnız bırakıldığı gibi, temel politika aracı da kısıtlanıyor. Seçime kadar idare etmek için, faiz hariç bütün düğmelere basmak zorunda kalıyor.”