Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdi: Durumu kritik

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Hakan Taşıyan önceki gün kalp krizi geçirdi.

Acilen hastaneye kaldırılan sanatçının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Daha önce böbrek ve karaciğer nakli olan Taşıyan’a anjiyo uygulanıp uygulanmaması konusunda doktorlar tereddüt yaşadı. Bunun üzerine sağlık kurulu toplanarak değerlendirme yaptı.

Sabah'ta yer alan haber göre, bu gelişmeler yaşanırken devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girdiği öğrenildi. Durumu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz aylarda Esenboğa Havaalanı'nda sohbet ettiği Taşıyan'a her türlü desteğin verilmesi için talimatta bulunduğu belirtildi.