Hakan Tosun cinayetinde kritik gelişme: Dükkan sahibi gözaltına alındı

Gazeteci Hakan Tosun, 10 Ekim’de İstanbul, Esenyurt’ta ailesinin evine giderken saldırıya uğradı. Esenyurt’ta saldırıya uğradıktan sonra ağır yaralı halde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan gazeteci Hakan Tosun'un beyin ölümü gerçekleşmişti. Cinayet ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Hakan Tosun cinayetinde kamera görüntülerini şüphelilerin ailesine veren dükkan sahibi gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Yaptığı çevre haberleriyle tanınan Gazeteci Hakan Tosun, İstanbul Esenyurt'ta evine giderken saldırıya uğradı. Ağır şekilde dövülen Tosun'un beyin ölümü gerçekleşti.

Hakan Tosun'un kardeşi Öznur Tosun "Kardeşim; vatanı, halkı, toprağı için mücadele eden tertemiz bir insandı. Karıncayı bile incitmeyen, bir tane sabıka kaydı bile olmayan bir vatandaştı, tertemizdi." dedi. 50 yaşındaki Serbest Gazeteci Hakan Tosun, cuma gecesi dövülmüş olarak 112 ekipleri tarafından Mehmet Akif Mahallesi'nde baygın halde bulundu.

Neredeyse yaşamsal bir fonksiyonu bulunmadığı tespit edilen Tosun, hastaneye kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan Hakan Tosun'un, ailesinin yaptığı kayıp başvurusu sonrasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımında olduğu anlaşıldı.