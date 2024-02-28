Hakem Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili dava ertelendi
Hakem Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili aralarında MKE Ankaragücü Kulübü'nün eski Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı dava, Adli Tıp raporunun gelmemesi nedeniyle 26 Haziran’a ertelendi.
Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda aralarında MKE Ankaragücü Kulübü'nün eski Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu tutuksuz 4 sanığın yargılandığı dava, Adli Tıp Kurumu raporunun gelmemesi nedeniyle 26 Haziran’a ertelendi.
Olay
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşması 1-1 son ermiş, bitiş düdüğünün çalmasıyla Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca beraberinde bir grupla sahaya girip maçın hakemi Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Saldırı sonrası yere yığılan Umut Meler, Koca’nın yanındaki bazı kişiler tarafından tekmelenmiş, maçın dördüncü hakemi ve güvenlik güçleri saldırganları zorlukla uzaklaştırmıştı.