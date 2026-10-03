Hakemler soruşturması: Şikayetçi ve tanık ifadeleri ortaya çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda aktif ve eski hakemin müşteki ve tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu. İfadeleri alınan isimler arasında Taner Gizlenci, Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Hakan Ceylan, Abdulkadir Bitigen ve Emre Altun'un yanı sıra çok sayıda hakem ve eski hakem bulunuyor.

Dosyaya giren ifadelerde, hakemlerin klasmanlara alınması ve karşılaşmalara atanması süreçlerine ilişkin çeşitli iddialar gündeme getirildi.

"10 yıl sonra tasfiye edildik" iddiası

Eski hakem ve Süper Lig gözlemcisi Emre Altun ile eski FIFA hakemi ve üst klasman gözlemcisi Taner Gizlenci'nin ifadelerinde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik iddialar yer aldı.

Gizlenci, 2015 yılında oynanan Trabzonspor-Gaziantepspor ve Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmalarının ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle kendisi ve bazı hakem arkadaşlarına karşı uzun yıllar devam eden bir tutum sergilendiğini öne sürdü.

İfadesinde, dönemin Trabzonspor kongre üyesi ve daha sonra Merkez Hakem Kurulu üyesi olan Hikmet Öksüzoğlu'nun kendisine bir hakeme düşük not vermesi yönünde baskı yaptığını iddia eden Gizlenci, söz konusu talebi kabul etmediğini belirtti.

Gizlenci ayrıca, Hacıosmanoğlu'nun TFF Başkanı seçilmesinin ardından kendisiyle birlikte Çağatay Şahan, Adil Sinem, Cevdet Kömürcüoğlu ve Kutluhan Bilgiç'in klasman dışı bırakıldığını ileri sürdü.

Hakem atamalarına ilişkin dikkat çeken anlatımlar

Soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ifadelerden biri Süper Lig hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na ait.

Numanoğlu, 2024-2025 sezonu öncesinde seminere katıldığını ve atletik testi geçtiğini, ancak sezonun ilk dört haftasında orta hakem olarak görevlendirilmediğini anlattı.

Görev alamaması üzerine dönemin MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin'i aradığını belirten Numanoğlu, Şahin'in kendisine "Senin anahtarın bende değil, başka kapıya git" dediğini iddia etti.

Numanoğlu, 28 Ağustos 2024 tarihli klasman listesinde isminin bulunmamasının ardından hakemlik kariyerinin sona erdiğini ifade etti.

Dosyada, söz konusu iddiaların Ferhat Gündoğdu'nun emniyetteki ifadesinde de kendisine sorulduğu görüldü. Gündoğdu'nun ise Numanoğlu'nun liste dışında kalmasını 8 Mart 2022'deki uygulama ve gerekçelere bağladığı aktarıldı.

Ankara bölgesi hakemlerinden Mustafa Tosun da 22 Mart 2025'te oynanan İzmir Çoruhlu FK-Kolibri Ağrı 1970 Spor karşılaşması öncesinde yaşandığını öne sürdüğü bir olayı anlattı.

Tosun, maç öncesinde soyunma odasına gelen ve kendisini TFF Yönetim Kurulu üyesi olarak tanıtan kişinin, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hemşehri olduğunu ve kendisiyle sürekli görüştüğünü söylediğini iddia etti.

Tosun'un anlatımına göre söz konusu kişi, Ağrı maçlarında iyi performans sergileyen hakemlerin isimlerini doğrudan Gündoğdu'ya ilettiğini ve bu hakemlerin kısa süre içerisinde daha üst düzey karşılaşmalara atandığını söyledi.

Bu anlatım da soruşturma dosyasında hakem atamalarında nüfuz kullanıldığı yönündeki iddialar arasında yer aldı.

FYS sistemine müdahale iddiası

Emre Altun ve Mustafa Tosun'un ifadelerinde, maç atamalarında kullanılan Futbol Yönetim Sistemi'ne ilişkin de çeşitli iddialar bulundu.

İki isim, hakemlerin performans puanları ile karşılaşmaların zorluk derecelerine göre yapılan değerlendirmelere manuel müdahalelerde bulunulduğunu öne sürdü.

İddialara göre bazı hakemlerin puanlarının düşürülmesi, sınav sonuçları ile başarı sıralamalarının değiştirilmesi ve bu yöntemlerle klasman listelerinin etkilenmesi söz konusu oldu.

Müştekiler, sistem kayıtları ve TFF sunucularının incelenmesi halinde söz konusu müdahalelerin teknik olarak ortaya çıkarılabileceğini savundu.

Bu iddiaların soruşturmanın "resmi belgede sahtecilik" başlığı altında incelenen konular arasında bulunduğu aktarıldı. Soruşturmanın resmi çerçevesinde bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarına ilişkin inceleme yürütüldüğü bildirildi.

Riva'da düzenlenen üst klasman seminerine ilişkin ifadelerde de çeşitli iddialar yer aldı. Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Mesut Arık ve İbrahim Hakan Ceylan'ın anlatımlarında 2024 yılında yaşandığı öne sürülen olaylara değinildi.

Eski hakem ve öğretmen Mesut Arık, 1 Ağustos 2024'te Riva'da gerçekleştirilen üst klasman semineri sırasında bazı hakem ve gözlemcilerin tesislere girişlerinin engellendiğini ileri sürdü.

Arık, seminer sırasında MHK yönetimi tarafından hakemlere "Bizim sistemimize ve yönlendirmelerimize uymayanları bir daha Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısından içeri sokmayız" şeklinde tehdit içerikli ifadeler kullanıldığını iddia etti.

Hakemler, bu sürecin 2022 yılında yaşanan operasyonun ardından bazı isimlere yönelik sistematik bir dışlama sürecine dönüştüğünü savundu.

Soruşturma kapsamında müşteki ifadelerinde ekonomik kayıplara ilişkin iddialar da yer aldı. Süper Lig hakemi Abdulkadir Bitigen ile Emre Altun, herhangi bir disiplin cezası veya kendilerine bildirilen somut bir gerekçe olmaksızın hakemlik sisteminin dışında bırakıldıklarını öne sürdü.

Hakem ve gözlemciler, görev alamamaları nedeniyle sezonluk ve uluslararası gelir kayıplarına uğradıklarını belirtirken, bazı isimler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduklarını da ifade etti. Bu başvurulara ilişkin sürecin devam ettiği aktarıldı.

Soruşturmada 54 kişinin ifadesi alındı

"Hakemler Dosyası" kapsamında operasyon öncesi ve sonrasında çok sayıda aktif ve eski hakemin müşteki veya tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Cumhuriyet'in aktardığı listede toplam 54 kişinin ifade verdiği bilgisi yer aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında tutuklama kararı verildi. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dosyada yer alan iddiaların hukuki niteliği ve sorumluların bulunup bulunmadığı, devam eden soruşturma ve yargı sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.