Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakimi silahla vuran savcı tutuklandı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, hakim Aslı Kahraman'ı silahla ateş ederek yaraladı. Savcılıktaki ifadesinin ardından Kılıçaslan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 13 Ocak’ta 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimesi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi. Kahraman hastaneye kaldırılırken, Savcı Kılıçaslan gözaltına alındı.
Adam öldürmeye teşebbüsten tutuklandı
Savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adam öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltı kararı verildi. Savcı Kılıçarslan işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere bugün İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Kılıçarslan, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından ‘kasten insan öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.
Ne olmuştu?
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli üye kadın hakim A.K, istinaftaki odasında tartışma yaşadığı Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı M.Ç.K. tarafından silahla vurulmuştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan hakimin, kasığından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alınacağı öğrenilmişti.