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Hakim ve savcı alımı sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM: 1 soru iptal edildi

Hakim savcı alımına ilişkin 2024 Adalet Bakanlığı Sınavları sonuçları açıklandı. ÖSYM’den yapılan açıklamada Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 30 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği duyuruldu.

Haber Merkezi
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Hakim ve savcı alımı sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM: 1 soru iptal edildi
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Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen hakimlik ve savcılık sınavlarının sonuçları açıklandı. ÖSYM’den yapılan açıklamada Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 30 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği duyuruldu.

Sonuçlar sisteme yüklendi

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Bakanlık 1000 hâkim ve savcı yardımcısı alacak

Hakim ve savcı yardımcılığına 850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı alımı duyurulmuştu.

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