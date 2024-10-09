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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararıyla 2 hâkim ve 1 cumhuriyet savcısı ataması yapıldı.

Haber Merkezi
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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete’de
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Resmi Gazete’de yer alan karar ile birlikte, 2 hakim ve 1 savcı ataması Hâkimler ve Savcılar Kurulunca 8 Ekim 2024 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre Hakim Adayı Kürşat Boyvat Sinop Ayancık Hakimliğine ve yine Hakim Adayı Nihan Özden ise Şırnak Beytüşşebap Hakimliğine atandı. Ayrıca karar ile birlikte Cumhuriyet Savcısı Adayı Ebru Kilit Bingöl Kiğı Cumhuriyet Savcılığına atandı.

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