Hâkim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçlarının açıklandığını ve sınavlar sonucunda toplam 1038 adayın başarılı olduğunu bildirdi. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargı teşkilatının insan kaynağını güçlendirmeye ve adalet hizmetlerinin niteliğini artırmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'nın ardından yapılan mülakatlarda adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı kategorisinde 850 aday başarı sağladı. Aynı sınav dönemine ait avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 99 aday başarılı olurken, idari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında ise 50 aday başarı gösterdi.

Daha önceki bir sınav dönemine ait güncel durum hakkında da bilgi veren Bakan Gürlek, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan yazılı sınavdaki soru iptali kararının ardından mülakata alınan adayların sonuçlarının da netleştiğini belirtti. Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerde adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığında 33, avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığında 4, idari yargı hâkim yardımcılığında ise 2 aday mülakatları başarıyla tamamladı.

Farklı dönemlere ait bu iki mülakat süreci sonunda yargı teşkilatına katılmaya hak kazanan toplam aday sayısı 1038 oldu. Adalet Bakanı Gürlek, adayların sonuçlara Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfası üzerinden erişebileceğini aktardı. Göreve başlayacak genç meslektaşlarını tebrik eden Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı kılma vizyonu doğrultusunda güven veren bir yargı sistemi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.