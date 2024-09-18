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Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararında, birinci dereceye yükselen 41 hakim, 17 savcı ve 11 idari yargı hakiminin isimlerinin yer aldığı liste yayımlandı.

Haber Merkezi
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Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
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Resmi Gazete'de yayımlanan HSK kararında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.

Buna göre;Resmi Gazete'de yayımlanan listede 41 hakim, 17 savcı ve 11 idari yargı hakiminin ismi yer aldı. Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

Resmi Gazete'de, 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 2024 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

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