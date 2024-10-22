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Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında bıçaklı saldırı: HSK müfettişi yaralı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) binasında yemekhanede görev yapan bir personel, HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı mescitte boğazından bıçakladı.

Haber Merkezi
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Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında bıçaklı saldırı: HSK müfettişi yaralı
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Ankara'da HSK yerleşkesinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan HSK müfettişi Mehmet Aslan hastaneye kaldırıldı.

Suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Hastanede tedavisi süren Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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