Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında bıçaklı saldırı: HSK müfettişi yaralı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) binasında yemekhanede görev yapan bir personel, HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı mescitte boğazından bıçakladı.
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Ankara'da HSK yerleşkesinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan HSK müfettişi Mehmet Aslan hastaneye kaldırıldı.
Suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Hastanede tedavisi süren Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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