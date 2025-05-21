Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri seçildi: İşte oylama sonuçları..

Genel Kurulda, HSK'de boşalan 5 üyelik için seçim yapıldı. HSK üyeliği seçiminin gizli yapılan birinci tur oylamasına 344 milletvekili katıldı, 2 boş, 20 geçersiz oy çıktı.

İkinci turda 360 oy arandı. Yine adaylar bu sayıya ulaşamadı. Son turda ise en yükse oy alan adaylar arasından kura çekimi yapıldı.

HSK üyeliklerine Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki seçildi.

Adayların birinci turda aldığı oylar şöyle:

- Yargıtay üyeleri arasından seçilecek birinci üyelik için aday listesi:

Ömer Faruk Aydıner (41)

Fuzuli Aydoğdu (270)

Mustafa Yapıcı (9)

- Yargıtay üyeleri arasından seçilecek ikinci üyelik için aday listesi:

İbrahim Temir (25)

Hakan Türkön (7)

Hakan Yüksel (283)

- Yargıtay üyeleri arasından seçilecek üçüncü üyelik için aday listesi:

Seyfi Han (284)

Şerafettin Saka (15)

Ergün Şahin (14)

- Danıştay üyeleri arasından seçilecek üyelik için aday listesi:

Kemal Açıkgöz (5)

Cengiz Aydemir (29)

Aysel Demirel (284)

- Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek üyelik için aday listesi:

Hasan Oğuz Altınkaynak (12)

Figen Şaştım (11)

Alişan Tiryaki (293)

İlk turda Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğunu, yani 400 milletvekilinin oyunu hiçbir aday alamadığı için ikinci tur oylamaya geçildi.

İkinci tur oylamada HSK üyelerinin seçimi için üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu, yani 360 milletvekilinin oyu arandı.