Hakkâri-Çukurca kara yoluna çığ düştü: 40 kişi yolda mahsur kaldı

Şırnak-Hakkari kara yolunun Suvara Kutra bölgesine çığ düştü. Bir otobüs 40 yolcusuyla yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği olayda ekiplerce mahsur kalan otobüsteki 40 yolcunun kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

Çığ temizleme ve yol açma çalışmaları devam ediyor

Ekipler, yolu ulaşıma açmak ve yolda kalan sürücülerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için çalışma başlattı. Kar yağışının devam ettiği bölgede ekiplerin çığ temizleme ve yol açma çalışmaları sürerken, sürücülerden dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları istendi.