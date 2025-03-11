Hakkari depremi sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı

Kandilli Rasathanesi merkez üssünün Yüksekova ilçesinin Dilekli olduğunu duyurduğu depremin büyüklüğünü önce 5.0, sonra 4.8 olarak duyurdu. Deprem çok sayıda kentte hissedildi.

Naci Görür'den açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin X üzerinden açıklama yaptı ve uyarıda bulundu.

Görür, “Dilekli-Yüksekova/Hakkari’de 5:00 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içerisinde. Beklediğimiz bir deprem. 6 Şubat Depremlerinde bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon. Geçmiş olsun, sevgiyle” dedi.