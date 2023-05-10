Hakkari Derecik Gümrük Kapısı açıldı

Törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sınır kapısının iki tarafa da ekonomik katkı sağlayacağını söyledi.

Akbıyık, "Hakkari gelişiyor, dönüşüyor, büyüyor. Artık Hakkari'de terör, şiddet yok. Hakkari'de ekonomi, sağlık, eğitim var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tüm projeler uygulanıyor. Bölgemiz tarihinin en yüksek yatırımlarını alıyor. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı sunuyorum. Bu kapı ile Derecik daha da büyüyecek, gelişecek."

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç de sınır kapısının açılışının bazı sebepler nedeniyle bugüne nasip olduğunu dile getirerek, "Çok mutluyuz. Karşı taraftaki herkes bizim akrabalarımız. Bu kapıyı bugün açıyoruz. Hepimiz aynıyız, aynı milletiz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş da katılımcılara Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un selamlarını ileterek, "Uzun süredir beklenen bir açılıştı. Bize nasip oldu. Bu mutlu günü sizlerle paylaşmaktan onur duydum. İnşallah bölgenin gelişimine, ticaretine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Akbıyık, AK Parti Hakkari Milletvekili Dinç, Derecik ve Şemdinli belediye başkanları, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Erbil Valisi Ümid Hoşnav ve AK Parti milletvekili adayları sınır kapısının açılışını yaptı.

Yöre sakinleri, sınır kapısının açılmasını halay çekerek kutladı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve bazı kanaat önderleri de katıldı.